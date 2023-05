Maltempo: Paita (Az-Iv), basta chiacchiere, si ripristini "Italia sicura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alle ondate di maltempo che stanno colpendo il Paese “urge una decisione seria e immediata del governo per ripristinare l'unità Italia sicura, con investimenti costanti per la lotta al dissesto idrogeologico. Basta chiacchiere, ora agite. Ho chiesto alla Presidente Meloni di riferire su questo in Parlamento". Lo scrive su Twitter la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita. "Sono giorni di dolore per la perdita di vite umane e per i danni alle persone e alle cose in Emilia-Romagna e nelle Marche, a causa del maltempo. Massima solidarietà e vicinanza ai Presidenti di Regione, ai sindaci e alle popolazioni colpite”, ha aggiunto. (Rin)