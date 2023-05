Francia-Italia: Darmanin critica nuovamente Meloni, non è un buon modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin torna a criticare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla sua politica migratoria. "Quando si fanno delle promesse inconsiderate, quando si è un membro dell'estrema destra, la signora Meloni francamente non è una progressista di sinistra, ci si accorge che la realtà è più dura", ha affermato Darmanin all'emittente radiofonica "France Inter". "Il mio attacco non è rivolto contro gli italiani, ma contro le personalità politiche", ha aggiunto il ministro francese, secondo il quale si ha "il diritto di dire" che Meloni e la leader del Rassemblement National Marine Le Pen non rappresentano "un buon modello". Nei giorni scorsi Darmanin aveva definito Meloni incapace" di gestire la politica migratoria", parole che avevano provocato l'annullamento del viaggio del ministro degli Esteri Antonio Tajani a Parigi. (Frp)