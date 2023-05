Cina: Papa, polo culturale con grande storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando dell'opera missionaria di San Francesco Saverio in Oriente durante l'udienza generale, ha sottolineato che egli "in Giappone capisce che il Paese decisivo per la missione nell'Asia era un altro: la Cina. Con la sua cultura, la sua storia, la sua grandezza, esercitava di fatto un predominio su quella parte del mondo". Poi a braccio ha aggiunto: "Anche oggi la Cina è un polo culturale, ha una storia grande, una storia bellissima". Tornando a parlare del Santo, il Pontefice ha ricordato che "poco dopo s'imbarca di nuovo sperando di poter entrare in Cina, nonostante sia chiusa agli stranieri. Ma il suo disegno fallisce: egli muore sulla piccola isola di Sancian, davanti alle coste cinesi, aspettando invano di poter sbarcare sulla terraferma vicino a Canton. Il 3 dicembre 1552, lui muore in totale abbandono, solo un cinese è accanto a lui a vegliarlo", ha concluso il Papa. (Civ)