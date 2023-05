Ucraina: Lavrov, guerra può finire se Stati Uniti finiranno di sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto con l'Ucraina potrebbe finire se gli Stati Uniti porranno fine al loro sostegno a Kiev, come hanno fatto in precedenza con l'Egitto e l'Afghanistan. Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all’emittente televisiva "Tsargrad". Il diplomatico ha ricordato che gli Usa "hanno abbandonato Mubarak e la leadership afgana, dopo aver contato su di loro durante i vent'anni di occupazione". Lavrov ha suggerito che la crisi ucraina potrebbe finire nello stesso modo, perché l'attuale governo di Kiev rimane al potere "finché gli Stati Uniti ne hanno bisogno".(Rum)