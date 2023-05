Istat: a marzo export in calo del 2,3 per cento su mese, più 4,7 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo 2023 si stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (-6,5 per cento) che per le esportazioni (-2,3 per cento). La diminuzione su base mensile dell’export è sostanzialmente dovuta al calo delle vendite verso i mercati extra Ue (-4,5 per cento) mentre la flessione dell’export verso l’area Ue è di modesta entità (-0,1 per cento). Lo rende noto l'Istat. "Dopo due mesi di contenuta crescita, a marzo, l’export si riduce su base mensile per effetto in particolare della contrazione delle vendite di beni di consumo non durevoli verso i paesi extra Ue. L’import - spiega l'Istat - segna un ulteriore calo congiunturale – il settimo consecutivo –, diffuso a tutti i raggruppamenti e più ampio per energia. Su base annua, la crescita dell’export in valore rallenta e, per la prima volta dopo oltre due anni, l’import registra una contrazione, peraltro marcata, per circa un terzo spiegata dal crollo degli acquisti di gas naturale dalla Russia. Grazie all’ampio avanzo nell’interscambio dei prodotti non energetici, il saldo commerciale si conferma positivo (+7.541 milioni) e il più elevato da luglio 2021 (+8.170 milioni). I prezzi all’import continuano a diminuire su base mensile e, per la prima volta da febbraio 2021, flettono su base annua; a contribuire sono ancora soprattutto i persistenti ribassi dei prezzi dei prodotti energetici nell’area non euro". (segue) (Rin)