Mes: Bonomi, può essere utilizzato per sostenere l'industria (2)

- Quindi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si sta muovendo bene: "Direi di sì. Noi abbiamo bisogno e abbiamo interesse di strumenti verso la transizione energetica. L'Europa ci sta portando a transizioni importanti. Solo per il green Bruxelles prevede investimenti per 3.500 miliardi, se vogliamo agganciare gli obiettivi che ci siamo dati. Per l'Italia vuol dire 650 miliardi, ma nel Pnrr ci sono tra i 60 e 70 miliardi e questo vuol dire che tutto il resto lo devono fare imprese e famiglie. Noi non li abbiamo e non possiamo permetterceli. Ma se possiamo prenderli dal Mes, perché dirci di no?". Per il presidente di Confindustria "significa creare filiera per queste transizioni importanti. Basti pensare al green e all'energia, dove la speculazione è arrivata ben prima della guerra. Siamo un Paese trasformatore, non abbiamo materie prime. Non possiamo prendere queste risorse dal Pnrr: l'alternativa è l'indebitamento", ha concluso Bonomi. (Res)