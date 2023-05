Amministrative: Tajani, abbiamo vinto in tanti comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri, nonché coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, spiega al "Giornale" che il partito è "molto soddisfatta del risultato elettorale. Il centrodestra ha vinto al primo turno in importanti grandi comuni ma anche in tanti piccoli e medi. Ora bisogna dare il massimo". I ballottaggi, con 7 capoluoghi interessati, potrebbero però riservare sorprese: "Il presidente Berlusconi ha molto insistito sull'impegno per i ballottaggi, ha detto che è importante che tutti i nostri vadano a votare e abbiamo concordato un'azione per spingere gli elettori ad impegnarsi al secondo turno, per impedire che si regali la vittoria a sinistra in città che possiamo conquistare, come Ancona e Brindisi, due realtà di peso finora governate dalla sinistra". "Bisogna vincere ai ballottaggi - aggiunge - e abbiamo notato che la sinistra addirittura a Terni non è riuscita ad arrivarci. Lavoriamo anche per confermare la guida del centrodestra nelle più importanti città della Toscana dove si è votato". (segue) (Res)