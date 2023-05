Amministrative: Tajani, abbiamo vinto in tanti comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia, in particolare, va "complessivamente bene, il giudizio è positivo e ai voti azzurri bisognerebbe aggiungere quelli di tante liste civiche che di fatto fanno capo a noi. Abbiamo vinto in tanti comuni piccoli, abbiamo scelto candidati giusti, in Puglia siamo sopra il 12 per cento. Un altro esempio significativo: in Campania, in 9 grandi città, FI è il primo partito della regione. Infatti, ha ottenuto la percentuale media più alta nei comuni con più di 15 mila abitanti, pari a circa il 12 per cento". La vera prova sarà quella delle Europee dell'anno prossimo: "Con Berlusconi dopo le amministrative abbiamo parlato per mezz'ora di questo. Lui è già al lavoro, ha una serie di progetti, una strategia in testa per rafforzare FI. Mi ha detto che dobbiamo individuare i candidati giusti, essere sempre di più il punto di riferimento per l'Italia che lavora e che produce", ha concluso Tajani. (Res)