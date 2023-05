Autonomia: Morelli, la coalizione ha firmato un programma e deve rispettarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inaccettabile" legare l'autonomia differenziata alle riforme istituzionali pensando di approvarla dopo le elezioni europee dell'anno prossimo. "Se una riforma è più rapida di altre - dice alla "Stampa" Alessandro Morelli, sottosegretario leghista al Cipess - bisogna farsene una ragione". Il Servizio bilancio del Senato, in una 'bozza provvisoria' di studio, sostiene che la riforma Calderoli rischia di aumentare le disuguaglianze tra le regioni. "Non è possibile, perché la Conferenza Stato-Regioni a maggioranza ha approvato la riforma". Però l'ufficio di palazzo Madama non sarebbe il primo a sostenere che le regioni più povere avrebbero difficoltà a garantire i Lep. "Non mi pare possibile: chi ha meno risorse dirette le avrebbe indirettamente per merito del meccanismo di compartecipazione. L'auspicio è che ogni criticità venga risolta nel più breve tempo possibile. Il governo ha come obiettivo di portare a casa nel miglior modo possibile le riforme. Chi dice l'autonomia si approva dopo le Europee del 2024 su che base lo fa? Immagina di valutare cosa fare sulla base del risultato dei partiti di maggioranza? È inaccettabile ributtare tutto in caciara: la coalizione ha firmato un programma e deve rispettarlo". "Il mio approccio - aggiunge Morelli - è per un lavoro di squadra. Io parto da questo presupposto". (segue) (Res)