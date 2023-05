Autonomia: Morelli, la coalizione ha firmato un programma e deve rispettarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Meloni autonomia differenziata e riforme istituzionali sono 'un pacchetto': "Non è un manuale Cencelli. Non è 'io ti do questo se tu mi dai quello'. C'è un programma elettorale e la logica prevede che i punti vengano portati a casa il prima possibile. L'autonomia è stata firmata anche da Fd'I. Certo, per tanti anni è stata un cavallo di battaglia della Lega, ma quando la otterremo sarà un risultato di tutti. Se una riforma è più rapida di altre bisogna farsene una ragione". Quindi subito l'autonomia leghista e poi il premierato meloniano: "Ritengo una cosa piuttosto fastidiosa dire che la riforma istituzionale in senso presidenziale sia un obiettivo di Fd'I o di Meloni. È un obiettivo di legislatura della coalizione, quindi se una qualsiasi riforma si può raggiungere prima è un risultato di tutto il governo, non di Salvini o di Meloni o di Tajani. Gli italiani saranno contenti se portiamo a casa il prima possibile tutti i risultati", ha concluso Morelli. (Res)