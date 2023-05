Thailandia: partito di opposizione Phak Kao Klai sollecita senatori a rispettare volontà elettori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha preso frattanto la parola per la prima volta dopo la sconfitta alle elezioni parlamentari, complimentandosi con partiti ed elettori e rivolgendo un appello alla stabilità. "Da questo momento, (i partiti politici) avvieranno il processo per la formazione di un governo (...). Chiedo a tutti i cittadini thailandesi di collaborare per assicurare amore, unità e stabilità alla nazione, evitando i conflitti", ha dichiarato il primo ministro. "Mentre aspettiamo un nuovo governo che assuma gli incarichi, continuerò a fare del mio meglio come primo ministro e capo del governo", ha aggiunto il premier uscente. (segue) (Fim)