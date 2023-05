Thailandia: partito di opposizione Phak Kao Klai sollecita senatori a rispettare volontà elettori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thanakorn Wangboonkongchana, vicepresidente del Partito unito della nazione Thai (Utn) di cui Prayuth è leader, e che si è classificato solo quinto alle elezioni di domenica, ha dichiarato che a seguito della sconfitta elettorale il primo ministro potrebbe lasciare la politica. "Non ha ancora affrontato la questione, ma credo sia possibile che debba lasciare", ha detto Thanakorn nel corso di una intervista ai media locali. "Ha dedicato la vita intera al Paese. Ha servito il Paese per circa otto anni come primo ministro. Penso che i cittadini thailandesi siano consapevoli che ha fatto tantissimo per il Paese e che non è mai stato macchiato da alcuna forma di corruzione", ha dichiarato il vicepresidente del partito. Il 69enne Prayuth governa la Thailandia dal 2014, quando nella veste di capo dell'Esercito depose il governo dell'allora prima ministra Yingluck Shinawatra tramite un colpo di Stato militare. Prayuth aveva deciso all'inizio di quest'anno di abbandonare il principale partito di governo, Palang Pracharat, e di aderire all'Utn, tentando di distanziarsi dalle forze armate e di presentarsi come figura moderata. Entrambi i partiti hanno rimediato però una sonora sconfitta alle elezioni, vinte dalle principali forze politiche progressiste. (segue) (Fim)