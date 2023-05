Thailandia: partito di opposizione Phak Kao Klai sollecita senatori a rispettare volontà elettori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pita studia in Nuova Zelanda e, soprattutto, negli Stati Uniti: frequenta l’Università del Texas a Austin, poi è il primo studente thailandese a vincere una borsa di studio per Harvard. Successivamente ottiene un master in Politiche pubbliche alla John Kennedy School of Government della stessa Harvard e uno in Amministrazione aziendale al Massachusetts Institute of Technology (Mit). A 25 anni, dopo la morte di suo padre, torna in Thailandia per assumere la guida dell’azienda di famiglia, Agrifood, che produce olio di riso. All’attività imprenditoriale unisce presto quella politica, con posizioni molto critiche nei confronti del potere dei militari e anche della monarchia, che vorrebbe veder riformata. Pita diventa presto estremamente popolare tra i giovani, chiedendo a gran voce la fine della censura e la tutela dei diritti umani nel Paese in un momento in cui cresce il movimento di protesta contro l’attuale primo ministro Prayut Chan-ocha, arrivato al potere da capo delle forze armate dopo il colpo di Stato militare del 2014. (segue) (Fim)