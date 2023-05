Thailandia: partito di opposizione Phak Kao Klai sollecita senatori a rispettare volontà elettori (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli eventi di campagna elettorale del Phak Kao Klai hanno partecipato nelle ultime settimane decine di migliaia di studenti e di giovani, spesso in cerca di un selfie con Pita Limjaroenrat. Durante i comizi, quest’ultimo ha promesso di riportare “i generali nelle caserme”, di rompere i monopoli che dominano l’economia thailandese e di riformare la famosa legge sulla lesa maestà, che prevede pene fino a 15 anni di carcere per chi critica la monarchia e che è stata spesso utilizzata per sopprimere le proteste del biennio 2020-2021. Su questi temi, tuttavia, dovrà necessariamente confrontarsi con i propri alleati, alcuni dei quali potrebbero trovarsi su posizioni antitetiche. È il caso del partito conservatore Bhumjaithai, che potrebbe ritagliarsi il ruolo di ago della bilancia della politica thailandese nei giorni e nelle settimane a venire. Per ora il leader thailandese ha esteso a quattro forze politiche di opposizione l’invito a formare una maggioranza, ma la sua capacità di raggiungere difficili compromessi per governare è ancora tutta da testare. (Fim)