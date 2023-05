Oman: aereo Oman Air atterra a Mascate dopo danni subiti all’aeroporto di Shiraz in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aereo WY2436 della compagnia di bandiera omanita Oman Air è atterrato questa mattina a Mascate, dopo aver subito danni, lunedì sera, a causa della presenza di detriti sulla pista di atterraggio dell’aeroporto internazionale di Shiraz, in Iran. Lo ha riferito il quotidiano omanita “Oman Observer”, precisando che il suo ritorno a Mascate era stato rinviato per motivi di sicurezza. Ieri notte, una squadra di ingegneri è intervenuta per garantire il suo rientro sicuro nella capitale omanita, mentre un altro velivolo è stato inviato a Shiraz per riportare indietro i suoi passeggeri. L’intervento sul WY2436 è stato reso difficile dall’assenza di personale della Oman Air all’aeroporto di Shiraz e, soprattutto, dalle sanzioni imposte da Stati Uniti ed Europa alla Repubblica islamica, che ostacolano l’arrivo dei pezzi di ricambio di produzione statunitense. (Res)