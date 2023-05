Mali: Borrell su massacro di Moura, violenze forze armate e gruppo Wagner sono ingiustificabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione, da parte dell'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del rapporto sui fatti accaduti a Moura in Mali, dal 27 al 31 marzo del 2022, conferma i molteplici abusi e violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale crisi avvenuta nell'ambito dell'operazione militare condotta in questa località da membri delle forze armate maliane e del gruppo paramilitare russo Wagner. E' quanto affermato dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, relativa al massacro di Moura. "L'Ue invita le autorità di transizione maliane a far luce su questi eventi attraverso un'indagine giudiziaria indipendente, imparziale, efficace ed esaustiva e ad assicurare alla giustizia tutti i responsabili degli abusi", ha affermato Borrell. (segue) (Beb)