Mali: Borrell su massacro di Moura, violenze forze armate e gruppo Wagner sono ingiustificabili (2)

- L'Unione europea e i suoi Stati membri, ha proseguito l'Alto rappresentante, "sostengono da molti anni la lotta del Mali contro i gruppi terroristici. La condotta delle operazioni militari per contenere questa minaccia è necessaria. Tuttavia, le violenze perpetrate dalle forze dello Stato e da elementi del gruppo Wagner contro le popolazioni civili, come documentato nel rapporto, sono ingiustificabili. Inoltre, non fanno che aumentare la destabilizzazione del Mali e aggravare solo le conseguenze dannose sui paesi vicini". "La lotta al terrorismo non può mai giustificare massicce violazioni dei diritti umani. Il comportamento esemplare dello Stato e delle sue forze di sicurezza, il cui mandato primario è quello di proteggere le popolazioni civili, non può subire eccezioni. L'impunità deve essere combattuta con severità e con la massima urgenza", ha concluso Borrell. (Beb)