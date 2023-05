Armenia: presentata alla Sapienza un'antologia con le poesie di Yeghishe Charents

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 maggio 2023, su iniziativa dell'ambasciata della Repubblica d'Armenia in Italia e dell'Università di Roma "La Sapienza", nella sala Odeion del museo d'arte classica dell'ateneo, con la partecipazione del celebre attore, regista e sceneggiatore Carlo Verdone si è tenuta la presentazione dell’antologia "Io della mia dolce Armenia", che racchiude le traduzioni in italiano delle poesie del rinomato poeta armeno del XX secolo, Yeghishe Charents, affiancate ai testi originali in armeno. Nell'ambito dello stesso evento si è svolta la presentazione dell'opera "Vita inquieta di un poeta" della scrittrice e pubblicista Letizia Leonardi, con prefazione di Carlo Verdone. Sono intervenuti il Rettore dell'Università "La Sapienza" di Roma, Antonella Polimeni, l’Ambasciatore della Repubblica d'Armenia in Italia Tsovinar Hambardzumyan, il direttore del Dipartimento di archeologia dell'Università "La Sapienza" Giorgio Piras, il curatore del volume "Io della mia dolce Armenia" Domenico Polito, il traduttore delle opere di Charents Alfonso Pompella, l’autrice del libro "Vita inquieta di un poeta" Letizia Leonardi, il rappresentante della casa editrice "Le Lettere" Filippo Orlando e infine ma non per ultimo l'attore, regista e sceneggiatore Carlo Verdone. Aggiungiamo inoltre che le traduzioni in italiano della suddetta antologia sono di Mario Verdone, Poghos Levon Zekiyan, Alfono Pompella, Anush Torunyan, Mariam Eremian, Grigor Ghazaryan, Hasmik Vardanyan. All'evento erano presenti rappresentanti del mondo accademico, della comunità armena in Italia, numerosi studenti dell'Università "La Sapienza". (Res)