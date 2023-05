Iraq-Qatar: premier iracheno Sudani riceve una delegazione di investitori da Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha ricevuto ieri una delegazione di imprenditori e investitori dal Qatar. Lo ha riferito il sito web di informazione iracheno “Iraqi News”, precisando che la delegazione qatariota era guidata da Nawaf bin Nasser bin Khaled al Thani, direttore di importanti società di investimento e di servizi, tra le quali la Nasser bin Khaled Holding (Nbk). Nel corso dell’incontro, Sudani ha ribadito l’impegno dell’Iraq a promuovere l’apertura ai mercati internazionali, in particolare nel settore degli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili e l’utilizzo strategico dei prodotti dell’industria petrolchimica e del gas. Il primo ministro iracheno, inoltre, ha garantito che il governo di Baghdad si sta adoperando per garantire agli investitori un ambiente favorevole e ricco di attrattive, al fine di promuovere lo sviluppo economico del Paese. Impegno riconosciuto da Nawaf bin Nasser, che ha manifestato il suo interesse a stabilire partenariati “fruttuosi” e strategici con attori del settore privato in Iraq. (Irb)