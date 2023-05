Credito: Commerzbank, utile di 580 milioni di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerzbank ha registrato nel primo trimestre del 2023 un utile di 580 milioni di euro, pari a circa il doppio di quello dello stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, l'utile prima degli accantonamenti per rischi è diminuito del 4,5 per cento a 2,67 miliardi di euro. Nel commentare i risultati, l'amministratore delegato di Commerzbank, Manfred Knof, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato il 2023 con molto slancio e stiamo quindi continuando senza soluzione di continuità con il forte anno precedente”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'aumento dei tassi di interesse attuato dalla Banca centrale europea (Bce) e le commissioni continuano a sostenere il secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank. Secondo Knof, il gruppo è “pienamente sulla buona strada” per raggiungere gli obiettivi per il 2023. (Geb)