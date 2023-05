Sardegna: sicurezza stradale, a Sassari attraversamenti pedonali luminosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è consentire ai pedoni di attraversare in sicurezza, seppur sempre con le dovute attenzioni. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale di Sassari ha avviato il Piano della Sicurezza Stradale grazie al quale sono già in funzione due attraversamenti pedonali luminosi: in via Budapest e in via Carlo Felice. A questi si aggiungono quelli in via Poligono, via Pirandello, viale Porto Torres, via Predda Niedda e via Coppino, per i quali si attende solo la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Enel, oltre al semaforo di via De Martini (nella borgata di villa Gorizia) che sarà attivato a giorni, non appena ultimata la segnaletica orizzontale. In particolare, l’attraversamento pedonale luminoso di via Budapest è stato eseguito per venire incontro alle numerose richieste da parte dei residenti della zona. Questo, con il percorso tattile per ipovedenti, consente a chiunque di raggiungere con tranquillità e sicurezza il centro commerciale "Galleria Monserràt". Dopo anni di segnalazioni da parte della direzione scolastica dell'istituto di villa Gorizia in via De Martini, è stato anche installato un semaforo pedonale a chiamata, insieme a un percorso pedonale protetto, per consentire l'attraversamento, in sicurezza, degli studenti della scuola. (segue) (Rsc)