Sardegna: sicurezza stradale, a Sassari attraversamenti pedonali luminosi (2)

- Nel Piano della Sicurezza Stradale si inserisce anche la minirotatoria tra via Garavetti e via Abozzi i cui lavori sono partiti nei giorni scorsi. In quel punto è stato rilevato un elevato tasso di incidentalità e per questo l'Amministrazione comunale ha voluto includere nel progetto anche la costruzione di questa rotatoria. I lavori sono iniziati da poco e prevedono la realizzazione di una minirotatoria sormontabile che consente una maggiore gestione delle precedenze e la riduzione della velocità di percorrenza. Si tratta di un intervento che avrà ulteriori applicazioni in città, come previsto nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Nei prossimi mesi partirà anche il cantiere per un attraversamento pedonale luminoso all’altezza di un’altra scuola: il Canopoleno di via Luna e Sole. La Giunta comunale, a giugno 2021, aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per circa 370mila euro. I lavori sono stati affidati all'impresa TecnoPA di Sassari, specializzata nella costruzione, gestione e manutenzione di impianti semaforici e di altre apparecchiature per il traffico. (Rsc)