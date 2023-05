Emirati: delegazione guidata da ministro Economia in visita in Italia questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ prevista per questa settimana la visita ufficiale di una delegazione di rappresentanti delle istituzioni economiche degli Emirati Arabi Uniti, guidata dal ministro delle Finanze, Abdullah bin Touq al Marri. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Al Ittihad”, specificando che l’obiettivo della visita è discutere delle opportunità di cooperazione tra i due Paesi in materia di investimenti e di partenariati in nuovi settori dell’economia. La delegazione di Abu Dhabi comprende 50 rappresentanti del settore pubblico e privato, tra i quali Ahmed al Qaseer, direttore esecutivo dell’Autorità per gli investimenti e lo sviluppo di Sharjah, Hamad Obaid al Shamsi, direttore del settore investimenti e promozione regionale di Invest in Sharjah, e Hani Barhoush, direttore degli investimenti presso il fondo sovrano Mubadala, di Abu Dhabi. La visita segna l’avvio dell’evento “Investopia Europe”, a Milano, previsto per il prossimo 19 maggio, secondo quanto stabilito il 23 marzo dal partenariato firmato dal sottosegretario al ministero dell’Economia emiratino, Abdullah Saleh, e dal presidente della Efg Consulting, Giovanni Bozzetti, durante la conferenza annuale Investopia 2023. (Res)