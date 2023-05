Taiwan: ex premier britannica Truss parla di una "Nato economica" per sfidare la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto il mondo deve impegnarsi per una Taiwan libera e deve essere pronto a sostenerla con misure concrete. È quanto ha dichiarato l'ex prima ministra britannica Liz Truss in un discorso a Taipei, in cui ha parlato di una "Nato economica" per affrontare il crescente autoritarismo della Cina. Come riporta il quotidiano "The Guardian", Truss ha affermato che l'obiettivo del suo viaggio è quello di mostrare sostegno a Taiwan, Paese "in prima linea nella battaglia globale per la libertà", minacciata da un regime totalitario di Pechino. Truss ha affermato che il mondo non può fare affidamento sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sull'Organizzazione mondiale del commercio, e ha invece chiesto una "rete di libertà" che veda le nazioni libere lavorare insieme per sviluppare una "Nato economica" per coordinare il respingimento della Cina. (Rel)