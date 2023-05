Vietnam: la principale raffineria del Paese rischia il fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffineria di Nghi Son, la più grande del Vietnam, rischia il fallimento e la chiusura per eccesso di debito entro il prossimo novembre, e i colloqui tesi a coinvolgere lo Stato nel consiglio di amministrazione tramite un piano di ristrutturazione al momento sono bloccati. La raffineria, sita nella provincia settentrionale di Thanh Hoa, è operativa dal 2018 e ha una capacità giornaliera di raffinazione di 200mila barili di petrolio greggio. Al momento l'impianto opera a circa il 110 per cento di tale capacità, e fornisce al Vietnam tra il 30 e il 40 per cento della sua benzina: una chiusura dell'impianto causerebbe dunque gravi carenze di carburante nel Paese. L'impianto - un progetto da nove miliardi di dollari - è anche un importante simbolo della cooperazione economica tra Giappone e Vietnam: il suo operatore, Nghi Son Refinery and Petrochemical (Nsrp), è una joint venture guidata dalla major petrolifera giapponese Idemitsu Kosan assieme a Kuwait Petroleum Europe, Mitsui Chemicals e a PetroVietnam. (segue) (Fim)