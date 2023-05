Vietnam: la principale raffineria del Paese rischia il fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale della joint venture, So Hasegawa, ha auspicato "ulteriore sostegno da parte dei governi giapponese e vietnamita" il 7 maggio scorso, durante una visita alla raffineria da parte di una delegazione del Partito liberaldemocratico giapponese. I problemi della raffineria risalgono agli anni della pandemia, quando il crollo delle vendite ha spinto la joint venture a ridirigere il capitale operativo al servizio del debito, ponendola in una situazione di carenza di capitale. Da allora la domanda è ripresa, ma la guerra in Ucraina ha causato un rialzo i prezzi del petrolio greggio, aumentando i costi operativi dell'impianto. Nsrp spera di ottenere una estensione dei finanziamenti da parte di un gruppo di istituti di credito guidati dalla Banca per la cooperazione internazionale del Giappone. (Fim)