Corea del Nord: Kim Jong-un ispeziona primo satellite spia del Paese in vista del lancio

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ispezionato il primo satellite spia del Paese e ha dato il via libera al "piano di azione futuro" per la sua immissione nell'orbita terrestre. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". Il leader nordcoreano "ha ispezionato il satellite da ricognizione militare n.1, che è pronto allo stivaggio dopo aver completato il controllo generale finale e i test dell'ambiente spaziale". Lo stesso Kim aveva personalmente annunciato il mese scorso il completamento delle operazioni di assemblaggio del satellite e l'approvazione dei piani per il lancio. L'annuncio, diffuso il 18 aprile, era giunto a sua volta una settimana dopo il collaudo da parte di Pyongyang di un nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) a propellente solido. Lo sviluppo di missili Icbm e delle capacità di lancio spaziale presentano significativi elementi di comunanza sul piano tecnologico. (segue) (Git)