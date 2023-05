Singapore: esportazioni non petrolifere in calo del 9,8 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non petrolifere di Singapore hanno registrato una contrazione del 9,8 per cento su base annua ad aprile, il settimo calo mensile consecutivo, per effetto della minore domanda di prodotti elettronici e non elettronici. Lo certificano i dati pubblicati oggi da Enterprise Singapore. Il dato segna un ulteriore peggioramento rispetto al mese di marzo, quando la città-Stato aveva registrato una contrazione delle esportazioni chiave dell'8,3 per cento su base annua. Le esportazione del comparto elettronico, in particolare, sono crollate del 23,3 per cento, mentre le esportazioni non elettroniche sono calate del 5,8 per cento. Sostanze chimiche primarie, sostanze petrolchimiche e prodotti alimentari lavorati hanno registrato dati ancora peggiori, con contrazioni rispettivamente del 57,7 per cento, del 32,8 per cento e del 27 per cento. (segue) (Fim)