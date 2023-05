Corea del Sud-Canada: Joly promette rafforzamento amicizia tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ambisce ad essere "il migliore amico" della Corea del Sud. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri Canadese, Melanie Joly, impegnata da ieri in una visita ufficiale a Seul per una sessione di colloqui bilaterali di alto livello sulla sicurezza economica, cui prende parte anche il ministro dell'Innovazione, della scienza e dell'industria, Francois-Philippe Champagne. "Siamo amici da molto tempo, ma vogliamo essere i migliori amici", ha dichiarato Joly. L'arrivo dei due ministri a Seul ha preceduto quello del primo ministro Justin Trudeau, che si tratterrà in Corea del Sud per due giorni, prima del G7 in programma da venerdì 19 maggio a Hiroshima, in Giappone. Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, aveva visitato Ottawa lo scorso settembre. (Git)