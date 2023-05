Brasile: falsi certificati vaccinazione Covid, Bolsonaro nega ogni responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha lasciato la sede della Polizia federale (Pf) alle 17.55 di ieri (ora locale), dopo oltre tre ore di interrogato nell'ambito dell'inchiesta in cui è accusato di aver falsificato i certificati di vaccinazione contro la Covid-19 suoi, della moglie Michelle e della figlia di 12 anni. Secondo il quotidiano "G1", nel corso dell'udienza l'ex capo dello Stato ha negato ogni responsabilità. Bolsonaro avrebbe sostenuto di non aver ordinato e non aver mai saputo dell'inserimento di dati falsi nei sistemi del ministero della Salute e di non aver motivo per farlo. La difesa di Bolsonaro ha cancellato la conferenza stampa che aveva annunciato prima dell'interrogatorio. Secondo gli avvocati dell'ex presidente l'incontro con la stampa è saltato a causa di un ritardo nell'udienza. (segue) (Brb)