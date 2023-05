Iraq: tre morti e un ferito in un bombardamento dell’aviazione militare turca nel Sinjar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte e una è rimasta ferita nel bombardamento lanciato ieri dai droni dell’aviazione militare della Turchia nel governatorato nord-occidentale di Ninive, in Iraq, dove è stata colpita la città di Khansur, nel distretto del Sinjar, in prossimità del confine con la Siria. Lo hanno riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq” e l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. I droni, in particolare, hanno colpito un edificio che Ankara riteneva una postazione di milizie affiliate al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) turco. Testimoni oculari, tuttavia, hanno riferito a “Rudaw” che l’edificio, che si trovava nei pressi di un posto di polizia, era abbandonato. Secondo il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, la direzione antiterrorismo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno ha annunciato poco dopo la morte di tre miliziani yazidi e il ferimento di un quarto, tutti appartenenti a un’organizzazione legata alle Unità di difesa popolare (Ypg) siriane, a loro volta considerate affiliate al Pkk. “Al Arabiya” ricorda che la Turchia negli ultimi 25 anni ha stabilito basi militari nel nord dell’Iraq, per colpire le postazioni e i campi di addestramento presunti del Pkk, che Ankara (come l’Unione europea e gli Stati Uniti) ha inserito nella lista ufficiale delle organizzazioni terroristiche. Per la Turchia, dunque, è una questione di sicurezza nazionale, ma queste operazioni esacerbano le relazioni con l’Iraq, malgrado le intense relazioni commerciali tra i due Paesi (sia pure con qualche complicazione, ultimamente, nel settore petrolifero) e la necessità di una gestione condivisa dei bacini dei fiumi Tigri ed Eufrate. Baghdad ha più volte chiesto ad Ankara di ritirare tutti i reparti delle Forze armate e le milizie ad esse affiliate dal suo territorio. Un intreccio di questioni simile, dunque, a quello che caratterizza le relazioni tra Turchia e Siria. (Irb)