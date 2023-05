Iraq-Emirati: delegazione guidata da Federazione camere commercio emiratine a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di imprenditori e investitori degli Emirati Arabi Uniti, guidati dal direttore della Federazione delle camere di commercio emiratine, Abdullah Mohammed al Mazrouei, è stata ricevuta ieri a Baghdad dal premier dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani. Lo ha riferito l’egenzia di stampa irachena “Ina”. Al Sudani, al termine dei colloqui, ha sottolineato che la presenza a Baghdad di questa delegazione riflette le relazioni solide e vantaggiose tra i due Paesi, che confividono l’aspirazione ad ampliare le prospettive per una cooperazione economica. Inoltre, i numerosi investimenti emiratini e, in generale, internazionali nel settore petrolchimico ed energetico dell’Iraq mostrano le potenzialità di crescita e sviluppo del Paese. Similmente, Al Mazrouei ha espresso l’intenzione di Abu Dhabi di portare avanti il partenariato strategico con l’Iraq e di stabilire una data per il primo Forum per gli affari congiunto tra i due Paesi, per elaborare progetti comuni di sviluppo economico. (Irb)