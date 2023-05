Giordania: deputato Adwan accusato di contrabbando armi in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore del Tribunale per la sicurezza dello Stato in Giordania ieri ha formulato, nei riguardi del deputato Imad al Adwan, l’accusa di aver tentato di contrabbandare armi in Cisgiordania. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Londra “Al Quds al Arabi”, precisando che al deputato è stata revocata l’immunità parlamentare. Il legale di Adwan, Ali al Mobaideen, ha spiegato che il suo assistito è comparso ieri davanti al Tribunale per la sicurezza dello Stato, dove il procuratore lo ha interrogato sui motivi per i quali le forze di sicurezza israeliane lo avevano arrestato il 23 aprile scorso, al confine tra Israele e Giordania, trovandolo in possesso di armi e oro. Il Procuratore, ha spiegato l’avvocato di Adwan, ha quindi formulato i capi d’accusa, ossia esportazione di armi con l’intenzione di usarle illegalmente e atti chie turbano l’ordine pubblico e minacciano la sicurezza della comunità. Se dovesse essere riconosciuto colpevole, Adwan rischierebbe fino a 15 anni di carcere, secondo la legge antiterrorismo in vigore in Giordania. (Res)