Usa: Democratici vincono elezione suppletiva in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata democratica Heather Boyd ha vinto l'elezione speciale per il 163mo distretto della Camera dei rappresentanti della Pennsylvania che si è tenuta ieri, consentendo al suo partito di mantenere un risicato controllo sull'organo legislativo di quello Stato Usa. Boyd, ex funzionaria congressuale, ha sconfitto l'avversaria repubblicana Katie Ford in un distretto che include parti della contea di Delaware alle porte di Philadelphia. Il distretto era rimasto vacante all'inizio di quest'anno, dopo le dimissioni del democratico Michael Zabel, accusato di molestie sessuali. L'esito dell'elezione è una vittoria per il governatore democratico della Pennsylvania, Josh Shapiro, che deve già fare i conti con una maggioranza repubblicana al Senato statale. (Was)