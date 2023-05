Medio Oriente: scontri tra Forze difesa israeliane e gruppi palestinesi a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, si sono verificati scontri a Nablus, in Cisgiordania, a seguito della reazione di gruppi di palestinesi a un’incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nei pressi della tomba di Giuseppe. Lo hanno riferito le agenzie di stampa palestinesi “Wafa”, “Shehab” e “Maan”, precisando che l’obiettivo delle Idf era di garantire la sicurezza a un gruppo di israeliani appena arrivato in pullman per visitare la tomba di Giuseppe. Alcuni giovani palestinesi hanno disposto intorno all’area mucchi di terra e di pneumatici, per ostacolare l’arrivo delle Idf, che si sono aperte la strada con due bulldozer. Gruppi di palestinesi hanno quindi preso di mira con bombe carta e sassi i militari israeliani, che hanno tentato di disperderli lanciando candelotti di gas lacrimogeno. Secondo il direttore del servizio ambulanze di Nablus, tre persone, tra le quali una donna, sono state inizialmente soccorse dalla Croce rossa palestinese. Successivamente altri tre feriti sono stati portati in ospedale dopo essere stati colpiti da proiettili di gomma, mentre 57 hanno accusato sintomi da intossicazione dovuti al gas lacrimogeno. Cinque feriti, invece sono stati soccorsi sul posto dal personale della Croce rossa. Nella stessa giornata di ieri, secondo l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Arabiya”, le Idf hanno arrestato 19 palestinesi a Gerusalemme e in diverse città della Cisgiordania, e hanno effettuato un’incursione nel campo profughi di Aqabat Jabr, a Gerico. Nella città di Qabatiya, a sud di Jenin, i militari israeliani si sono ritirati interrompendo l’arresto di un giovane ricercato. (Res)