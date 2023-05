Giappone-Maldive: Hayashi incontra a Tokyo l'omologo Shahid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha incontrato ieri a Tokyo l'omologo delle Maldive, Abdulla Shahid. Lo riferisce tramite una nota il ministero degli Esteri giapponese, precisando che l'incontro è durato in tutto circa 45 minuti. Hayashi ha espresso gratitudine alle Maldive per i progressi registrati nell'ultimo anno sul fronte delle relazioni bilaterali, in concomitanza con il 55mo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il ministro giapponese ha inoltre illustrato il piano di Tokyo per un "Indo-Pacifico libero e aperto", annunciato lo scorso marzo. I due funzionari hanno concordato di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Paesi a tutela dell'ordine internazionale basato sullo stato di diritto e sui valori condivisi. Hayashi ha dichiarato che il Giappone punta a rafforzare ulteriormente la cooperazione con le Maldive in aree quali la sicurezza e la sicurezza marittima; Shahid ha ringraziato Tokyo per il sostegno in ambiti quali l'istruzione e la prevenzione dei disastri. (Git)