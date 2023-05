Maltempo: Crosetto al Covi, dare massima assistenza alle prefetture E. Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito degli eventi meteorologici che si stanno verificando in queste ore in Emilia Romagna, provocando gravi danni e mettendo a rischio la vita delle popolazioni coinvolte, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha disposto al Comando Operativo di Vertice Interforze di dare la massima assistenza a tutte le prefetture che lo richiedano. Lo riferisce il ministero della Difesa. In questo momento un elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare sta prestando soccorso a persone in serio pericolo nella zona di Cesena, evacuandole con il verricello per poi portarle in salvo in aree sicure. Altri 2 elicotteri dell’Aeronautica Militare sono pronti a decollare appena se ne rendesse necessario l’impiego. (Com)