Usa: leader democratico Schumer dopo riunione su debito, tutti concordi su necessità di evitare default

- Tutti i partecipanti alla riunione organizzata oggi alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e i leader del Congresso, per trovare un accordo che consenta di alzare il tetto al debito federale, hanno concordato sulla necessità di evitare un default. Lo ha detto il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, al termine dell’incontro. “Tutti i partecipanti sono ben consapevoli del disastro che un default rappresenterebbe per il Paese”, ha detto, aggiungendo che la riunione odierna è stata “più cordiale” rispetto a quelle precedenti. (Was)