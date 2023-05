Nigeria: attacco contro convoglio dell’ambasciata Usa, uccisi quattro membri dello staff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri dello staff dell’ambasciata statunitense in Nigeria sono morti, dopo che il convoglio su cui viaggiavano è stato attaccato nell’area di governo locale di Ogbaru, nello Stato di Anambra. Una fonte anonima ha confermato al quotidiano locale “Daily Trust” che lo staff dell’ambasciata si trovava nell’area per una missione umanitaria, e che almeno quattro persone sono rimaste uccise nell’attacco. Ci sarebbero anche diversi feriti. Il vice sovrintendente della polizia di Anambra, Tochukwu Ikenga, ha confermato la notizia, senza fornire ulteriori dettagli. “Una squadra delle forze dell’ordine si trova sul posto, ma allo stato attuale la dinamica dei fatti non è ancora chiara”, ha detto. L'attacco non è stato ancora rivendicato. Alcuni funzionari della sicurezza nigeriana hanno imputato l’incidente al Popolo indigeno del Biafra (Ipob) e alla Rete per la sicurezza dell’Est (Esn), il braccio armato dell’organizzazione, che tuttavia avrebbero smentito. (Res)