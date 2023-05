Brasile: governo candida presidente Corte dei conti come revisore dei conti dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha presentato oggi la candidatura del presidente della Corte dei Conti, Bruno Dantas, per un incarico nel Collegio dei revisori dei conti delle Nazioni Unite per il mandato 2024-2030. Le elezioni sono previste per il prossimo novembre. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Consapevole delle proprie responsabilità in quanto membro fondatore dell'Organizzazione e in quanto 12mo maggiore contribuente al suo bilancio regolare, il Brasile, attraverso la Corte dei Cont, ha la piena capacità di fornire un servizio di controllo indipendente, efficiente e di qualità, al fine di contribuire alla trasparenza e al corretto funzionamento delle Nazioni Unite", si legge nel comunicato. Il Consiglio dei revisori dei conti è un organismo indipendente, responsabile della verifica di tutti i conti delle Nazioni unite, compresi i suoi fondi e programmi, oltre che di formulare raccomandazioni per migliorare la governance e la gestione del sistema delle Nazioni unite. Il collegio è composto da 3 revisori generali, cariche di grande prestigio internazionale. (Brb)