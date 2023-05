Usa: Elon Musk, Fed “troppo lenta” nel suo operato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha incrementato i tassi di interesse “troppo lentamente” per contrastare l’inflazione negli Stati Uniti, e potrebbe essere “troppo lenta” anche nel riportarli giù. Durante una intervista con l’emittente “Cnbc”, Elon Musk ha criticato l’operato della Fed, affermando che “il loro processo decisionale” sembra essere “a scoppio ritardato”. I dati in loro possesso, ha aggiunto, sono spesso “datati”. Il fondatore di Tesla ha poi affermato che il prossimo anno sarà complicato per le grandi aziende statunitensi, proprio a causa dei tassi di interesse elevati. “I rialzi rappresentano un freno per l’economia, aumentando numerosi costi”, ha spiegato. (Was)