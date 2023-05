Usa: Kentucky, procuratore generale Cameron verso la vittoria alle primarie repubblicane per il nuovo governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Kentucky, Daniel Cameron, è attualmente favorito per vincere le primarie repubblicane nel quadro della corsa per nominare il prossimo governatore dello Stato. Stando alle ultime proiezioni, il procuratore generale, sostenuto dall’ex presidente Donald Trump, è attualmente in testa nella corsa contro Kelly Craft, ex rappresentante Usa alle Nazioni Unite, e Ryan Quarles, commissario statale per l’Agricoltura. “Penso spesso ai miei antenati, che hanno combattuto per la libertà, e penso anche a Joe Biden, che molte volte ha affermato che chi non voterà per lui non può chiamarsi afroamericano: signor vicepresidente, mi guardi ora”, ha detto, parlando ai suoi sostenitori. In caso di vittoria, Cameron correrà contro il governatore democratico attualmente in carica, Andy Beshear, alle elezioni in programma per il prossimo novembre. (Was)