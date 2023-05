Indo-Pacifico: Albanese auspica incontro leader Quad a margine del G7 di Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha auspicato che il leader del del dialogo quadrilaterale di sicurezza Quad, composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia, possano incontrarsi questa settimana a margine del vertice del G7 in programma a Hiroshima, in Giappone. Un vertice del Quad era originariamente in programma il prossimo 24 maggio a Sydney, in Australia, ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annullato la visita a causa della crisi del bilancio federale in corso a Washington. "Speriamo di trovare un momento per sederci tutti e quattro allo stesso tavolo", ha commentato il premier australiano nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Abc". Albanese e il primo ministro indiano, Narendra Modi, parteciperanno al vertice del G7 come ospiti su invito del primo ministro giapponese Fumio Kishida. (segue) (Res)