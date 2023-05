Indo-Pacifico: Albanese auspica incontro leader Quad a margine del G7 di Hiroshima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato ieri che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non si recherà in Papua Nuova Guinea e in Australia dopo la sua visita in Giappone, in occasione del summit dei leader del G7 in programma dal 19 al 21 maggio a Hiroshima. La portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, ha affermato in una nota che Biden tornerà negli Stati Uniti domenica, subito dopo il summit, per continuare le discussioni con i leader del Congresso e trovare un accordo che consenta di alzare il tetto al debito federale. “Il presidente ha telefonato al primo ministro australiano, Anthony Albanese, per informarlo della decisione, e lo ha invitato qui per una visita di Stato”, ha detto, aggiungendo che lo staff della Casa Bianca ha informato anche le controparti in Papua Nuova Guinea. (Res)