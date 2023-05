Giappone: crescita Pil reale dell'1,6 per cento nel primo trimestre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi all'ingrosso in Giappone hanno registrato un incremento del 5,8 per cento su base annua nel mese di aprile per effetto dei rincari di energia e prodotti alimentari. Il dato conferma però un rallentamento dell'inflazione, con i prezzi delle importazioni in calo per la prima volta da più di due anni, secondo i dati pubblicati oggi dalla banca del Giappone. L'aumento dell'indice dei prezzi aziendali, che registra l'andamento dei prezzi delle merci scambiate tra le aziende, è stato ad aprile il più contenuto da agosto 2021, ma ha comunque segnato il 26mo aumento mensile consecutivo. I prezzi delle importazioni sono calati invece del 2,9 per cento su base annua. (segue) (Git)