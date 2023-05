Paraguay: presidente eletto Santiago Pena critica condizioni Ue su accordo Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo favorevoli a questo accordo ma condividiamo l'opinione del Brasile secondo cui alcune restrizioni, principalmente in termini di rispetto per i parametri di tutela ambientale, sono molto dure per una regione del mondo che deve svilupparsi. Sono molto consapevole della sfida che il Paraguay deve affrontare in questo senso. Il Paraguay è un paese molto grande, che si sta sviluppando. Ma dobbiamo farlo in linea con gli interessi del Paraguay, dei paraguaiani e di tutti i paesi del Mercosur", ha detto Pena, nel corso del suo primo appuntamento ufficiale dopo l'elezione del 30 aprile. (segue) (Brb)