Spagna: candidato socialista a comunità Madrid, Ayuso vive in un reality

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, Ayuso vive in una sorta di "reality". Lo ha affermato il candidato alla presidenza della regione del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Juan Lobato, durante un passaggio della tribuna elettorale organizzata dall'emittente "Telemadrid". "Madrid non sa cosa vuole essere da grande". Deve aspirare a crescere e l'industria è la chiave", ha evidenziato il socialista, aggiungendo che la regione "non riesce a sfruttare al meglio il suo potenziale". "Il debito di Ayuso è salito a 18 miliardi di euro", ha detto attaccato Lobato, che ha criticato il fatto che non utilizzi questi soldi per promuovere la Comunità di Madrid, ma per "regalare 1 miliardo di euro di sconti fiscali allo 0,2 per cento delle grandi fortune". "Dobbiamo impegnarci in modo strategico a Madrid per generare occupazione di qualità", ha proseguito. Lobato che ha rimarcato l'importanza di ridurre la disoccupazione giovanile attraverso l'istruzione. (Spm)