Usa: Casa Bianca, Biden ottimista su possibile accordo su rialzo del tetto del debito

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi alla Casa Bianca i leader del Congresso, per continuare le discussioni sulla necessità di alzare il tetto al debito federale. In una nota, la presidenza Usa ha parlato di una riunione “franca e produttiva”, incentrata sulla necessità di garantire che il Paese non vada incontro ad un default questa estate. Durante l’incontro, il presidente ha riconosciuto che “abbiamo ancora del lavoro da fare su una serie di temi”, ma si è definito “ottimista” in merito alla possibilità di raggiungere un accordo bipartisan che le parti devono negoziare in buona fede. I rispettivi staff continueranno ad incontrarsi quotidianamente, e Biden rimarrà in contatto telefonicamente con i leader del Congresso durante il suo viaggio in Giappone, in occasione del vertice dei leader del G7. (Was)