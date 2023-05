Spagna: candidata Mas comunità di Madrid, oltre 1,5 milioni di persone socialmente escluse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Madrid ci sono 1,5 milioni di persone in condizioni di esclusione sociale e la presidente della regione, Isabel Diaz Ayuso, "lavora per pochi che vivono molto in alto a spese di quelli di noi che vivono in basso". Lo ha affermato durante un passaggio della tribuna elettorale organizzata dall'emittente "Telemadrid" la candidata del partito di sinistra Mas Madrid, Monica Garcia, che ha proposto "un'economia "del XXII secolo": reindustrializzazione con 50 mila posti di lavoro "verdi" e l'introduzione di una settimana lavorativa di 32 ore senza ridurre i salari. Rivolgendosi alla presidente del Partito popolare (Pp), Garcia ha invitato Diaz Ayuso a "tassare i ricchi". "Quanti madrileni sono in condizioni di esclusione sociale?", ha chiesto Garcia.(Spm)