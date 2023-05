Ucraina: "Cnn", fonti Usa ammettono danneggiamento sistema difesa Patriot a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe sono riuscite a colpire e danneggiare uno dei due sofisticati e costosissimi sistemi di difesa aerea Mim-104 Patriot forniti all'Ucraina dalla Nato, schierato a protezione dello spazio aereo di Kiev. Lo ha ammesso una fonte del governo statunitense all'emittente televisiva "Cnn", aggiungendo che l'entità del danno subito dal sistema di difesa è oggetto di valutazione, e non è escluso un ritiro dell'intero sistema per sottoporlo a riparazioni. Il ministero della Difesa russo aveva rivendicato la distruzione del sistema di difesa aerea ieri, dopo un attacco aereo notturno di straordinaria intensità sferrato contro la capitale ucraina. Lo stato maggiore congiunto delle forze armate ucraine aveva rivendicato l'abbattimento di tutti i droni e i missili lanciati dalle forze russe, inclusi sei missili ipersonici Kinzhal ("Pugnale"), tra i più sofisticati dell'arsenale balistico russo. Video circolati nelle scorse ore sembrano però smentire almeno in parte la versione ucraina: un video, in particolare, sembra mostrare due batterie del sistema Patriot schierato a Kiev lanciare una salva di almeno 30 missili, dal costo unitario compreso tra 3 e 5 milioni di dollari, nell'arco di pochi secondi, nell'evidente tentativo di intercettare droni e missili in arrivo. Poco dopo, però, il sito di lancio dei missili è interessato da almeno una esplosione. (segue) (Was)